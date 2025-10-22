Costume e Società

Sabato 25 ottobre l’ottavo raduno di Assoarma Milano

Si svolgerà sabato 25 ottobre, l’ottavo raduno di Assoarma Milano. La giornata comincerà alle ore 9.45 al Castello Sforzesco con l’Alzabandiera. A seguire lo Sfilamento da Via Dante a Piazza a Piazza della Scala, passando da Piazza Duomo, con la Deposizione della Corona al Bollettino della Vittoria a Palazzo Marino, per raggiungere poi Piazza S. Carlo dove alle ore 11.30 sarà celebrata la S. Messa alla Basilica di S. Carlo al Corso in ricordo di tutti i Caduti e di cordoglio per tutte le Vittime degli attuali conflitti.

Interverranno la Fanfara dei Bersaglieri “Luciano Manara” e la Banda della Polizia Locale di Milano

Alle ore 13,00 ritrovo conviviale alla Sezione Marinai d’Italia presso La Darsena

Per Info: cell. 340.2353202 – Serg. Paolo Cavenaghi – Prenotazioni: entro mercoledì 22 ottobre 2025

