Seconda edizione del Premio Innovazione Semi dell’Associazione Stampa estera Milano

L’Associazione Stampa Estera Milano, che affilia i giornalisti e corrispondenti esteri che vivono e lavorano nel Nord Italia, dopo il successo della prima edizione del “Premio Innovazione SEmi”, presenta l’edizione del 2025.

L’obiettivo del Premio è quello di scoprire e premiare progetti innovativi nel mondo dell’imprenditoria e in altri ambiti che hanno il potenziale di avere un impatto positivo sul territorio nel quale sono inseriti e generare una più ampia trasformazione nel mondo economico e sociale.

L’innovazione in campo economico riguarda numerosi elementi: dai processi e le tecnologie industriali ed artigianali, alle creazioni nel mondo del design e della moda, a progetti che possono migliorare i servizi e l’organizzazione cittadina, oltre a progetti di ricerca che potranno essere di particolare impatto per la società in generale. Saranno valutati la natura originale dei progetti, le caratteristiche proprie del sistema paese Italia, il potenziale contributo ai processi economici internazionali, il contributo all’avanzamento delle scienze della vita, di cui si stanno creando centri di eccellenza in Italia come anche i settori emergenti in sperimentazione in tutto il mondo.

Il “Premio Innovazione SEmi” è rivolto alle piccole e medie imprese, alle start-up e alle altre realtà imprenditoriali regolarmente registrate in Italia, con progetti in attuazione di interesse pubblico e dei media internazionali che osservano l’Italia e sono testimoni delle sue eccellenze. Le quattro categorie del premio sono: Design, Manifattura, Scienze della vita, Nuove tecnologie

Le imprese vincitrici del “Premio Innovazione SEmi” saranno ufficialmente premiate a fine

Novembre (data da definire) a Palazzo Giureconsulti. Il Comitato di Valutazione è composto dai giornalisti Andrew Spannaus, Sanja Lucic, Cristina Bellon e Susanne Schaller, insieme al Consigliere Delegato Tatjana Dordevic.

Anche quest’anno partecipano i membri esterni Fiorenza Lipparini, DG di Milano & Partners in rappresentanza di Camera di Commercio di Milano Monza Brianza Lodi (partner istituzionale dell’iniziativa), Marco Taisch del Politecnico di Milano e Francesco Cavalli di Leftloft, con il sostegno di Fondazione Fiera Milano.

Il Comitato di valutazione ha scelto di dare due premi fuori categoria, premio sociale e premio civico, per riconoscere progetti che sono stati apprezzati per l’innovazione del loro contenuto.

“Premiare progetti innovativi delle piccole e medie imprese, delle start-up e delle altre realtà imprenditoriali italiane è solo uno degli obiettivi del Premio Innovazione SEmi che dimostra quanto per noi giornalisti esteri sia importante testimoniare e raccontare le eccellenze del Made in Italy“, ha dichiarato Tatjana Dordevic, Consigliere delegato Associazione Stampa Estera Milano.

Il bando del premio si trova sul sito: https://www.stampaestera.it/premioinnovazione/

I progetti descritti in massimo 4000 battute spazi inclusi possono essere inviati all’indirizz stampaesterami@gmail.com entro e non oltre il 31 ottobre 2025