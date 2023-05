Milano: la Bruna è stata finalmente bloccata grazie all’intervento di una pattuglia di guardie municipali.

Il fatto non meriterebbe un rigo di cronaca se non fosse che, grazie ad alcuni video, si può, ora, apprezzare l‘intera operazione in tutte le sue sfumature. Si nota, soprattutto, l’uso accorto e misurato del distanziatore, meglio conosciuto come manganello.

Qualche colpo in testa e al corpo, il tutto senza accanimento, giusto il necessario per ricondurre la scalmanata alla ragione e alla dovuta sottomissione.

Non c’è stato un uso sproporzionato dei mezzi di coercizione, come i soliti faziosi ipotizzano, ma semplice ricorso a sacrosante pratiche di rieducazione: era ora che la Bruna imparasse a stare al mondo. Ed era anche ora di dare un bell’esempio ed inviare un forte segnale alla ciurma di devianti e derelitti che ci circonda: trans brasileros, puttane, gente che orina sulle panchine del parco, senza case, ”mandingo“ e mamelucchi sfaccendati, pezzenti vari.

È sicuramente solo l’inizio e poi verrà certamente il turno dei piccoli e grandi evasori, dei corrotti e corruttori, dei narcotrafficanti e delinquenti organizzati, dei gestori in regime di monopolio di intere reti autostradali (ponti assassini che crollano compresi).

Allora grazie, grazie davvero ragazzi per avere ridato speranza e fatto comprendere che, almeno a Milano, l‘autorità esiste, conosce il fatto suo e sa come affrontare i problemi sociali.

Quanto a voi, ciurma maledetta, state attenti che prima o poi vi beccano e vi danno una bella ripassata, per questo vi do un consiglio, da vero amico: siate “vigili”.