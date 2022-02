15 milioni di EUR nell’ambito di Erasmus+ per sostenere la formazione degli insegnanti con le accademie degli insegnanti Erasmus+

La Commissaria Gabriel ha lanciato i primi progetti selezionati nell’ambito delle nuove accademie degli insegnanti Erasmus+. Beneficiando di 15 milioni di EUR provenienti dal bilancio di Erasmus+ nell’arco di 3 anni, gli 11 progetti offriranno agli insegnanti in tutte le fasi della loro carriera opportunità di apprendimento che comprendono la mobilità, le piattaforme di apprendimento e le comunità professionali. Le accademie degli insegnanti Erasmus+ sono partenariati europei tra erogatori di formazione per insegnanti che svilupperanno una prospettiva europea e internazionale nella formazione degli insegnanti. Queste accademie svilupperanno un approccio orientato al multilinguismo, alla consapevolezza linguistica e alla diversità culturale, promuoveranno la formazione degli insegnanti in linea con le priorità dell’UE in materia di politica dell’istruzione e contribuiranno alla realizzazione degli obiettivi dello spazio europeo dell’istruzione. I primi progetti selezionati comprendono 182 organizzazioni da 23 paesi. Delle 182 organizzazioni partecipanti, 43 sono erogatori di formazione iniziale per insegnanti, 24 sono fornitori di sviluppo professionale continuo, 47 sono scuole di formazione pratica e 68 rappresentano altre organizzazioni con competenze in materia di formazione degli insegnanti e/o enti che definiscono gli standard, le qualifiche o la garanzia di qualità della formazione e della ricerca degli insegnanti. Un nuovo invito a presentare proposte per un maggior numero di progetti nell’ambito delle accademie degli insegnanti Erasmus+ sarà aperto dal 15 marzo al 7 settembre 2022.

Fonte: Commissione europea