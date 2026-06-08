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Europa

41.000 diciottenni pronti a scoprire l’Europa grazie a DiscoverEU

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 8 Giugno 2026
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La Commissione europea ha annunciato i risultati della tornata di marzo 2026 di DiscoverEU, un’iniziativa del programma Erasmus+. 40 912 giovani di 18 anni riceveranno un pass di viaggio per esplorare la diversità del continente, conoscere il patrimonio culturale e la storia europea ed entrare in contatto con persone provenienti da tutta Europa. I partecipanti selezionati viaggeranno da soli o in gruppi fino a cinque persone, principalmente in treno, tra luglio 2026 e settembre 2027.

La tornata era aperta ai giovani nati tra il 1° luglio 2007 e il 30 giugno 2008 provenienti dagli Stati membri dell’UE e dai paesi associati a Erasmus+, e ha attirato 220 501 candidature.

Dalla sua nascita nel 2018, oltre 2 milioni di giovani hanno presentato domanda per i pass di viaggio nelle quattordici tornate del programma DiscoverEU.

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