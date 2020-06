Accordo Ue-Giappone sulla sicurezza dell’aviazione civile

La Commissione europea e il Giappone hanno firmato un accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile, che darà ulteriore spinta alla cooperazione tra le due parti e rafforzerà la competitività dell’industria aeronautica dell’Ue. La cooperazione tra le imprese europee e giapponesi sarà agevolata da norme comuni che ridurranno anche l’onere amministrativo per le autorità, creando migliori opportunità di investimento e incrementando la prosperità economica e la crescita. Questo accordo bilaterale sulla sicurezza dell’aviazione civile aiuterà i fabbricanti di prodotti aeronautici dell’Ue ad aumentare gli scambi e la quota di mercato sul mercato giapponese, svolgendo pertanto un ruolo cruciale nella ripresa del settore dall’attuale crisi, spiega la Commissione in una nota. La Commissaria per i Trasporti, Adina Valean, ha commentato: “Questo accordo agevolerà l’accesso della nostra industria aeronautica al mercato giapponese dei prodotti aeronautici, aiutando questo settore, duramente colpito, a riprendersi dalla crisi. Stiamo inoltre potenziando la cooperazione tra le autorità per l’aviazione dell’Ue e del Giappone per raggiungere un livello di sicurezza dell’aviazione civile e di compatibilità ambientale ancora più elevato”.

L’obiettivo principale è agevolare il commercio di aeromobili e relativi prodotti. L’accordo eliminerà le inutili duplicazioni delle procedure di valutazione e di collaudo dei prodotti aeronautici, ridurrà i costi per le autorità e per l’industria aeronautica e promuoverà la cooperazione tra le autorità per l’aviazione civile dell’Ue e del Giappone. L’accordo determinerà una significativa riduzione dei tempi necessari ai fabbricanti di prodotti aeronautici per ottenere le approvazioni per l’esportazione verso il Giappone. Al tempo stesso garantirà una maggiore certezza del diritto, anche per i diritti di proprietà intellettuale (Dpi), il che porterà a una maggiore cooperazione tra le imprese dell’Ue e del Giappone.

A meno di un anno dalla firma del partenariato Ue-Giappone in materia di connettività sostenibile e infrastrutture di qualità, l’accordo bilaterale rafforzerà anche la connettività dei trasporti in linea con la strategia dell’Ue in materia di connessione tra l’Europa e l’Asia. L’accordo sulla sicurezza dell’aviazione civile “segna un altro risultato importante nell’ambito della strategia per l’aviazione in Europa della Commissione, concepita per generare crescita per le imprese europee, stimolare l’innovazione e permettere ai passeggeri di beneficiare di voli più sicuri, più puliti e più convenienti”, afferma l’esecutivo comunitario.