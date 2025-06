Aiuti di Stato: la Commissione valuta revisione delle norme per un migliore accesso ad alloggi a prezzi accessibili

La Commissione europea chiede pareri su una revisione delle norme in materia di aiuti di Stato relative ai servizi di interesse economico generale (SIEG) per affrontare la questione dell’accessibilità economica degli alloggi. Sono infatti necessari investimenti significativi per colmare la carenza di fondi per gli alloggi a prezzi accessibili. La revisione delle norme SIEG ha l’obiettivo di rispondere a questa esigenza, incentivando ulteriori investimenti, e di semplificare, aggiornare e chiarire alcuni concetti di dette norme.

Qualsiasi cittadino, impresa, autorità pubblica o associazione interessata può contribuire rispondendo all’invito a presentare contributi e/o al questionario per la consultazione pubblica generale appena pubblicata. È possibile contribuire fino al 31 luglio 2025. L’invito a presentare contributi e la consultazione pubblica sono entrambi disponibili in tutte le 24 lingue ufficiali dell’UE attraverso il portale “Di’ la tua”.