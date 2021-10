Al via il mese europeo della cibersicurezza: “Think Before U Click”

Inizierà il primo ottobre la nona edizione del mese europeo della cibersicurezza, che durerà per tutto il mese all’insegna del motto “Think Before U Click”. Si tratta di una campagna annuale di sensibilizzazione organizzata dalla Commissione, dall’Agenzia dell’Unione europea per la cibersicurezza (ENISA) e da oltre 300 partner negli Stati membri, tra cui autorità locali, governi, università, gruppi di riflessione, ONG e associazioni professionali.

Quest’anno si svolgeranno in tutta Europa centinaia di attività, quali conferenze, seminari, sessioni di formazione, presentazioni, webinar e campagne online per promuovere la cibersicurezza tra i cittadini e le organizzazioni e per fornire informazioni aggiornate sulla sicurezza online attraverso la sensibilizzazione e la condivisione delle buone pratiche.

La consapevolezza informatica è uno degli aspetti fondamentali della strategia dell’UE per la cibersicurezza, annunciata a dicembre dello scorso anno. Il materiale di sensibilizzazione è disponibile sul sito web dedicato. E’ possibile seguire la campagna su Twitter @CyberSecMonth con gli hashtag #CyberSecMonth #ThinkB4Uclick, e su Facebook @CyberSecMonthEU.