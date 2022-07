Anno europeo della gioventù: 25 giovani selezionati per partecipare alla rete giovanile dei paesi e territori d’oltremare (PTOM) dell’UE

La Commissione europea ha annunciato l’elenco dei 25 membri della rete giovanile PTOM (OTC Youth Network) dell’Unione europea. Questa rete, che riunisce giovani dei 13 paesi e territori d’oltremare (PTOM), mira a rafforzare i legami tra i giovani che vivono nei PTOM e quelli che vivono nell’Unione europea, nonché a migliorare la conoscenza e il coinvolgimento dei giovani nel partenariato tra l’UE e i PTOM. La Commissaria per i partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, ha dichiarato: “Il lancio della rete giovanile PTOM dell’UE dimostra ancora una volta il nostro impegno a porre i giovani al centro dei nostri partenariati internazionali, che rappresentano il fulcro del nostro primo piano d’azione per la gioventù, la cui presentazione è imminente. Questa nuova rete riunirà una serie di voci diverse con l’obiettivo specifico di rafforzare i legami tra i giovani che vivono nei PTOM e quelli residenti nell’UE, nonché di migliorare le loro conoscenze e la loro partecipazione al partenariato UE-PTOM.” Nel corso del loro mandato di un anno, i membri della rete giovanile dei PTOM parteciperanno a una visita di studio della durata di una settimana a Bruxelles per comprendere meglio il funzionamento delle istituzioni dell’UE. Parteciperanno inoltre a quattro webinar per approfondire le loro competenze e conoscenze sui partenariati internazionali dell’UE nonché a varie riunioni per dialogare con leader politici europei di alto livello.

Fonte: Commissione europea