Annunciati i nuovi vincitori delle borse di studio Erasmus Mundus: l’UE continua ad attrarre studenti da tutto il mondo

A settembre almeno 3.200 studenti provenienti da oltre 100 paesi del mondo inizieranno un programma di master congiunto Erasmus Mundus e più di 2.200 fra loro riceveranno una borsa di studio finanziata dall’Unione europea. Quest’anno sono stati selezionati vincitori di borse di studio per oltre 120 programmi di master congiunti Erasmus Mundus.

I programmi coprono un’ampia gamma di settori, dalla tecnologia agricola sostenibile alla biotecnologia marina, dalle politiche in materia di sanità pubblica all’ingegneria biomedica, e mirano a dotare i laureati delle competenze necessarie per diventare professionisti, ricercatori, responsabili politici e dirigenti di domani. A gestire i master, selezionati dall’Unione europea, sono consorzi di università, principalmente europee.

L’Europa è già la destinazione per lo studio più popolare al mondo, anche grazie all’iniziativa della Commissione europea “Studiare in Europa”, che offre visibilità alla gamma di programmi di istruzione superiore di qualità offerti in tutta l’Unione europea.