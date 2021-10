Aperta dalla Commissione europea una consultazione sul benessere animale

La Commissione Europea apre una consultazione pubblica sul benessere animale per aggiornare la legislazione attuale. Stella Kyriakides, Commissario Europeo alla Salute, lo ha annunciato con un tweet: “Chiediamo opinioni ed esperienze sulle regole attuali e su come potrebbero essere migliorate. I nostri cittadini si prendono cura degli animali e vogliono che l’Unione Europea faccia di più per loro”. Entro il primo quadrimestre del 2023, come riporta AnmviOggi, sarà adottato un nuovo quadro legislativo, aggiornato da “regole più forti ed eque per i nostri animali e agricoltori”. In vista del traguardo, gli stakeholder e i cittadini europei possono dare indicazioni e suggerimenti su come superare le carenze messe in luce nella recente valutazione della legislazione dell’UE sul benessere degli animali.

“L’obiettivo è rivedere questa normativa – spiega il Commissario alla Salute – per questo vorremmo sentire le vostre opinioni ed esperienze sull’idoneità delle regole attuali e su come potrebbero essere migliorate”.

Il periodo di consultazione va dal

15 ottobre 2021 al 21 gennaio 2022.