Europa

Aperte le candidature per il ‘Premio europeo Carlo Magno per la gioventù’

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 8 Gennaio 2026
1 minuto di lettura

Torna il Premio Carlo Magno per la gioventù rivolto ai giovani tra i 16 e i 30 anni che vivono nell’UE e stanno lavorando a un progetto che contribuisce a promuovere la democrazia, la cittadinanza attiva e l’integrazione delle comunità.

Ogni anno questo premio, organizzato congiuntamente dal Parlamento europeo e dalla Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana, celebra l’impegno quotidiano dei giovani che contribuiscono a costruire un’identità europea condivisa e a creare un impatto duraturo sul futuro dell’Europa.

Tutte le candidature presentate saranno prima valutate dalla giuria nazionale dello Stato membro del progetto, che selezionerà un unico vincitore nazionale. I rappresentanti dei 27 progetti vincitori nazionali saranno invitati alla cerimonia di premiazione ad Aquisgrana, in Germania, dove saranno annunciati i tre vincitori europei.

I premi in palio sono: 7 500 EUR per il primo classificato, 5 000 EUR per il secondo e 2 500 EUR per il terzo. I vincitori avranno anche la possibilità di visitare il Parlamento europeo a Bruxelles o a Strasburgo. Inoltre, un o una rappresentante di ciascun progetto potrà prendere parte a un tirocinio Schuman.

Dal 2008 sono stati candidati in totale 7.150 progetti.

Il termine ultimo per candidarsi al premio è il lunedì 2 febbraio a mezzanotte.

Per consultare il bando ed iscriversi cliccare sul seguente link https://youth.europarl.europa.eu/it/more-information/charlemagne-prize/apply-now.html?utm_source=SONO+APERTE+LE+CANDI%2E%2E%2E+%28Mass+Mailing+created+on+2025-12-19%29&utm_medium=Email

Tag
Foto di La redazione La redazione Invia un'email 8 Gennaio 2026
1 minuto di lettura
Mostra altro
Foto di La redazione

La redazione

Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà in continua crescita come la nostra.

Articoli Correlati

Appello agli Stati della Ue per non declassare la tutela del lupo

7 Gennaio 2026

La Commissione invita i ministri dell’Agricoltura a discutere del futuro del settore e della sicurezza alimentare

7 Gennaio 2026

L’illusione Europea

23 Dicembre 2025

Record di finanziamenti UE nel 2026 per la promozione agroalimentare: la Commissione lancia una nuova campagna sui prodotti alimentari

18 Dicembre 2025
Vedi anche
Chiudi
Pulsante per tornare all'inizio