Bruxelles stanzia altri tre miliardi di euro per fronteggiare l’immigrazione

La Commissione europea ha stanziato ulteriori tre miliardi di euro per il settore della migrazione. Lo ha annunciato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, in conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco Friedrich Merz, a Bruxelles. “È il risultato della revisione intermedia. E con il patto avremo frontiere esterne più forti e modi migliori per prevenire i movimenti secondari”, ha aggiunto von der Leyen. La migrazione è stata al centro dell’incontro bilaterale tra von der Leyen e il cancelliere Merz in quanto “è una sfida europea comune e richiede una soluzione europea comune” e “con questo spirito che abbiamo concordato il Patto su asilo e migrazione. Ora è importante attuarlo, renderlo realtà. E questo comporta investimenti e tanto duro lavoro”, ha spiegato la presidente dell’esecutivo europeo.

“Il secondo pilastro è il partenariato con i nostri paesi confinanti, vicini all’Unione europea. E questi partenariati danno i loro frutti. Quest’anno gli arrivi illegali sono già diminuiti del 30% ed è positivo”, ha proseguito. Infine, “c’è il punto per cui gli Stati membri devono aumentare i rimpatri. Sappiamo che solo il 20 per cento dei migranti che hanno ricevuto una decisione negativa in materia di asilo vengono rimpatriati nei loro Paesi d’origine. Pertanto, la Commissione ha proposto una proposta sul rimpatrio a marzo. Per noi è molto importante che ora gli Stati membri e il Parlamento europeo svolgano il loro ruolo. Nel complesso, abbiamo dimostrato che insieme possiamo superare la sfida dell’immigrazione irregolare”, ha concluso.

Il finanziamento aggiuntivo al Patto per la migrazione e asilo annunciato oggi dalla presidente deriva dalla revisione dell’attuale Quadro finanziario pluriennale per 1,8 miliardi di euro e da un’integrazione al Fondo asilo, migrazione e Integrazione (Amif) per lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (Bmvi) per 1,2 miliardi di euro. Lo rende noto con una comunicazione l’esecutivo europeo. Il finanziamento è anche indirizzato per l’accoglienza dei rifugiati dall’Ucraina e si aggiunge ai quasi 11 miliardi di euro già stanziati per la gestione delle frontiere e della migrazione nell’ambito di Amid e Bmvi per il periodo 2025-2027 e ai 450 milioni di euro assegnati agli Stati membri che ospitano beneficiari di protezione temporanea dall’Ucraina dal 2022, aggiunge l’esecutivo. “Gli Stati membri potranno utilizzare questo sostegno finanziario aggiuntivo fino alla fine del 2027 per l’attuazione del Patto e per l’accoglienza delle persone in fuga dalla guerra di aggressione russa contro l’Ucraina, si legge. “A ciascun Stato membro verrà assegnato un importo specifico in base a una serie di criteri di ammissibilità” e “dovranno modificare i propri programmi nazionali esistenti entro la fine del 2025 per accogliere questo finanziamento aggiuntivo”, spiega la nota.