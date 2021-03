L’Ufficio del Parlamento europeo a Milano promuove un evento digitale in occasione della Milano Digital Week dal titolo “Come funziona la democrazia europea in tempo di pandemia?”.

L’evento organizzato in collaborazione con Torcha (lo spazio per approfondire sui social media attualità con un focus su economia e politica) sarà trasmesso venerdì 19 marzo alle ore 15 , in diretta sulla piattaforma della Milano Digital Week.

Un anno fa, allo scoppio della pandemia, anche il funzionamento della democrazia rischiava di rallentare o persino fermarsi. Il Parlamento europeo, il secondo più grande al mondo e unica istituzione europea direttamente eletta, ha tenuto la sua prima seduta plenaria in remoto a fine marzo 2020 creando di fatto un primato operativo che ha permesso la piena continuità su discussioni, approvazione di leggi e supervisione delle decisioni della Commissione europea per fronteggiare la crisi.

In diretta dagli uffici di Torcha, Valentina Parasecolo, addetta stampa del Parlamento europeo a Milano, ci racconta come la democrazia europea abbia risposto alla pandemia tra organizzazione in remoto, strumenti digitali e vicinanza ai lavoratori alle prese con lo smart working.

Ospiti: Valentina Parasecolo (addetta stampa del Parlamento europeo a Milano), Marco Cartasegna (Fondatore e Direttore di Torcha)

Modera: Elisa Serafini (Giornalista, attivista e manager)