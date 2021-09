Conoscenza, Ue e lotta alla disinformazione: la Commissione europea sarà al Festival della Comunicazione di Camogli dal 9 al 12 settembre

La Rappresentanza a Milano della Commissione europea parteciperà al Festival della Comunicazione di Camogli dal 9 al 12 settembre per parlare di conoscenza, tema centrale dell’evento, e di Unione europea.

Sarà possibile fare una sosta allo stand informativo della Commissione europea presso la Terrazza della Fantasia per seguire “Pillole d’Europa”, mini talk per sfatare alcune notizie ingannevoli e per comprendere come si racconta l’Unione europea, che si terranno tutti giorni alle 11:00 e alle 17:00. Per tutta la durata del festival, il pubblico potrà fermarsi allo stand per partecipare a coinvolgenti quiz sull’Unione e vincere numerosi gadget.

Da segnare in calendario, il panel “Verità, falsità e amenità sull’Europa” che avrà luogo domenica 12 settembre alle ore 11:15 in Piazza Colombo. Un intervento sulla disinformazione che colpisce l’Unione europea, in compagnia di Paola Peduzzi (vicedirettrice de Il Foglio), Giovanni Zagni (direttore di Pagella Politica) e Federica Megalizzi (vicepresidente della Fondazione Antonio Megalizzi). Modererà Massimo Gaudina, capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea.

Ulteriori informazioni e le registrazioni degli eventi saranno disponibili anche sulle pagine Facebook, Instagram e Twitter della Rappresentanza della Commissione europea in Italia (@europainitalia).

Fonte: Commissione europea