Covid-19: i deputati europei invitano la Commissione ad intensificare il sostegno ai paesi in via di sviluppo

In una dichiarazione congiunta, i presidenti della commissione per lo sviluppo del Parlamento europeo, Tomas Tobé, e della delegazione all’Assemblea parlamentare paritetica dei Caraibi africani (ACP) -EU, Carlos Zorrinho, hanno esortato la Commissione europea a proseguire i suoi sforzi per lenire l’impatto economico di Covid-19 nei paesi in via di sviluppo. A tal fine, i deputati hanno chiesto alla Commissione di intensificare la sua azione umanitaria e per lo sviluppo, al fine di assistere i paesi nella gestione dell’emergenza sanitaria sia per quel che concerne la preparazione e che lo sviluppo urgente di una capacità di risposta. Sebbene l’impatto economico del Coronavirus non possa ancora essere misurato, è di vitale importanza che i paesi non vengano lasciati soli nei loro sforzi per salvare le loro economie dopo la pandemia. Tobé e Zorrinho hanno chiesto che la Banca mondiale e il Fondo monetario internazionale (FMI) sospendano i pagamenti del debito da parte dei paesi poveri con un reddito nazionale lordo inferiore a 1.175 dollari pro capite. Data la natura senza precedenti della minaccia, hanno anche invitato la comunità internazionale a unire le forze e dare forma a una risposta globale alla pandemia di Covid-19.