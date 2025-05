Crisi dell’accessibilità degli alloggi: la Commissione chiede pareri per l’elaborazione di un piano

La Commissione sta raccogliendo i pareri dei cittadini, delle imprese, delle autorità pubbliche, della società civile e di altre parti interessate dell’UE in materia di alloggi al fine di contribuire allo sviluppo del piano europeo per gli alloggi a prezzi accessibili e di affrontare la crisi abitativa. Allo scopo la Commissione ha pubblicato un invito a presentare contributi. L’invito a presentare contributi, che resterà aperto per un mese fino al 4 giugno, sarà seguito da una consultazione pubblica più dettagliata che si terrà da giugno a ottobre. Nel corso del 2025 la Commissione condurrà un dialogo sugli alloggi a prezzi accessibili per affrontare un problema che colpisce milioni di europei.

In aprile è stata presentata una proposta per raddoppiare l’importo dei finanziamenti della politica di coesione destinati agli alloggi a prezzi accessibili ed è stata avviata la prima fase di una piattaforma di investimento paneuropea. A febbraio la Commissione ha adottato il piano d’azione europeo per l’energia a prezzi accessibili, che comprende misure a breve termine per ridurre i costi dell’energia, le bollette e la povertà energetica.

Allo stesso tempo, la Commissione sta istituendo un consiglio consultivo per gli alloggi, i cui 15 membri formuleranno raccomandazioni strategiche indipendenti sul piano per gli alloggi a prezzi accessibili.