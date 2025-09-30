Dall’Artico ai Tropici, la relazione della Commissione lancia l’allarme sulla salute degli oceani

Ogni parte degli oceani è ora minacciata dai cambiamenti climatici, dalla perdita di biodiversità e dall’inquinamento, secondo la nona Relazione sullo stato degli Oceani, pubblicata dal servizio di monitoraggio dell’ambiente marino di Copernicus, il sistema di osservazione della Terra dell’UE.

I risultati mostrano che il riscaldamento degli oceani sta accelerando, i punti caldi della biodiversità marina sono a rischio crescente e l’acidificazione sta avanzando rapidamente. L’inquinamento da plastica ora colpisce tutti i bacini oceanici, mentre le specie in via di estinzione e le barriere coralline affrontano minacce critiche.

I principali risultati della relazione di quest’anno includono:

Riscaldamento senza precedenti: Nella primavera del 2024, il mare globale ha raggiunto una temperatura record di 21 ° C, con importanti impatti sull’ecosistema terrestre.

Il rapporto annuale Copernicus fornisce dati vitali su come i cambiamenti negli oceani influenzano gli ecosistemi, la sicurezza alimentare, le economie, le comunità costiere e la regolamentazione globale del clima.

Attraverso il suo sistema Copernicus, l’UE sta intensificando l’azione fornendo dati affidabili per monitorare la salute degli oceani e sostenere misure che proteggano la biodiversità, riducano l’inquinamento e rafforzino la resilienza ai cambiamenti climatici.