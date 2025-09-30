Foto tratta da Pixabay
Dall’Artico ai Tropici, la relazione della Commissione lancia l’allarme sulla salute degli oceani

Ogni parte degli oceani è ora minacciata dai cambiamenti climatici, dalla perdita di biodiversità e dall’inquinamento, secondo la nona Relazione sullo stato degli Oceani, pubblicata dal servizio di monitoraggio dell’ambiente marino di Copernicus, il sistema di osservazione della Terra dell’UE.

I risultati mostrano che il riscaldamento degli oceani sta accelerando, i punti caldi della biodiversità marina sono a rischio crescente e l’acidificazione sta avanzando rapidamente. L’inquinamento da plastica ora colpisce tutti i bacini oceanici, mentre le specie in via di estinzione e le barriere coralline affrontano minacce critiche.

I principali risultati della relazione di quest’anno includono:

  • Riscaldamento senza precedenti: Nella primavera del 2024, il mare globale ha raggiunto una temperatura record di 21 ° C, con importanti impatti sull’ecosistema terrestre.
  • Ondate di calore marine: Nel 2023 e nel 2024 le temperature oceaniche hanno superato i precedenti record di oltre 0,25 °C, con ripercussioni sugli ecosistemi, sulla pesca e sulle economie costiere.
  • L’innalzamento dei mari: Il livello del mare è aumentato di 228 millimetri tra il 1901 e il 2024, minacciando 200 milioni di europei che vivono nelle zone costiere e mettendo a rischio i siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO.
  • Specie invasive: Durante l’ondata di caldo del Mediterraneo del 2023, le acque più calde hanno aumentato le specie invasive come i granchi blu dell’Atlantico e i lombrichi barbuti, portando la pesca locale sull’orlo del collasso.
  • Ghiaccio marino in declino: Tra dicembre 2024 e marzo 2025, il ghiaccio del Mar Artico ha registrato quattro minimi consecutivi di tutti i tempi, perdendo un’area quasi il doppio delle dimensioni del Portogallo.

Il rapporto annuale Copernicus fornisce dati vitali su come i cambiamenti negli oceani influenzano gli ecosistemi, la sicurezza alimentare, le economie, le comunità costiere e la regolamentazione globale del clima.

Attraverso il suo sistema Copernicus, l’UE sta intensificando l’azione fornendo dati affidabili per monitorare la salute degli oceani e sostenere misure che proteggano la biodiversità, riducano l’inquinamento e rafforzino la resilienza ai cambiamenti climatici.

