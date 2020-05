Dietro le quinte del Parlamento Europeo

Gli Uffici in Italia del Parlamento Europeo in collaborazione con il gruppo di giovani attivisti e volontari, insieme-per.eu, organizzano la serie di incontri chiamati One Hour for Europe e invita tutti al webinar, primo di una serie, “Dietro le quinte del PE” che avrà luogo mercoledì 20 maggio alle ore 18.

Il gruppo è presente in 13 Stati membri ed è stato creato con l’intento di diffondere i valori dell’UE attraverso eventi tematici organizzati durante l’anno per la cittadinanza, che hanno dato il nome al loro progetto. I volontari non si sono lasciati fermare neppure dalla pandemia e stanno organizzando un ciclo di incontri online con la collaborazione degli uffici italiani del PE.

Ospite d’onore dell’evento sarà Stephen Clark, Direttore degli Uffici di collegamento della Direzione generale Comunicazione del Parlamento, che illustrerà la comunicazione del Parlamento europeo verso i cittadini e in particolar modo verso i giovani, soffermandosi sulle strategie messe in atto dalla DG Comunicazione e introducendo la campagna d’informazione #EuropeiControCOVID19.

All’incontro parteciperanno alcuni rappresentanti di Banco Alimentare, la rete che ogni giorno e in tutta Italia raccoglie cibo per donarlo alle strutture caritative, per raccontare come viene affrontata l’emergenza e come possiamo tutte e tutti dare una mano.

Interverranno tanti giovani europei per raccontare le loro storie, i loro successi e le difficoltà che stanno vivendo in questo momento, ci sarà tempo per fare domande e creare un dibattito sulle tematiche che saranno trattate durante il webinar.

Chi ha voglia di partecipare può seguire il live sull’account Facebook di @PE_Italia. Fate passaparola!