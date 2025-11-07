Foto tratta da Pixabay
Eurobarometro: per gli europei democrazia e potere economico sono i principali punti di forza dell’UE

7 Novembre 2025
1 minuto di lettura

Secondo i risultati dell’ultimo sondaggio Flash Eurobarometro “Le sfide e le priorità dell’UE” il rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto (36%) e il potere economico, industriale e commerciale (31%) rimangono i principali punti di forza dell’UE, seguiti dalle buone relazioni e dalla solidarietà tra i suoi Stati membri (28%).

Alla domanda sui valori, oltre la metà degli europei afferma che l’UE incarna meglio di altri paesi del mondo il rispetto dei diritti e dei valori fondamentali, la libertà di parola e di espressione (55% per entrambi) e l’uguaglianza e il benessere sociale (52%).

La guerra in Ucraina, menzionata dal 47% degli europei partecipanti al sondaggio, rimane ancora la principale sfida che l’UE si trova ad affrontare.

Alla domanda sulle sfide globali per il futuro dell’UE, i conflitti nel mondo sono la risposta più ricorrente (41%), seguita dalla migrazione irregolare (35%), dai cambiamenti climatici e dalle questioni ambientali (31%). La quarta sfida più menzionata è nuova e riguarda il rischio che l’UE perda il suo ruolo e la sua influenza nel mondo (30%).

