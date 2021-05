Giornata dell’Europa 2021: il Parlamento europeo incontra 15.000 studenti nell’assemblea ScuolaZoo

Il 9 maggio si celebra la Giornata dell’Europa, 71 anni dopo la dichiarazione di Schuman considerata l’atto di nascita dell’Unione Europea. Per l’occasione, l’Ufficio del Parlamento Europeo a Milano e ScuolaZoo , il media brand di riferimento degli studenti, organizzano l’Assemblea d’Istituto in cui saranno presenti 15.000 ragazze e ragazzi di 15 istituti lombardi. L’evento si terrà il 7 maggio alle 11 in diretta sul profilo ufficiale Twitch di ScuolaZoo e sarà l’occasione per avvicinare i giovani ai temi legati alla democrazia, alla Conferenza sul futuro dell’Europa, ai valori fondanti dell’UE e alle opportunità lavorative europee. Gli studenti incontreranno gli eurodeputati dei vari gruppi politici eletti nella circoscrizione nord-ovest, e i volontari della community insieme-per.eu. Ospite d’onore il comico Luca Ravenna, tra i protagonisti del programma di successo LOL. Aprirà l’evento, con un videomessaggio, il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

L’incontro online sarà seguito da 15 scuole di tutte le province lombarde, scelte all’interno del Progetto Rappresentanti d’Istituto ScuolaZoo, per un totale di oltre 15.000 studenti. Quest’anno, in occasione del 9 maggio, viene lanciata la Conferenza sul futuro dell’Europa, un momento di ascolto che, per un anno, darà voce a 417 milioni di cittadini europei. Attraverso una piattaforma online “anche gli studenti potranno far sentire la loro voce. L’Europa del futuro non nasce solo dalle idee e dai contributi delle vecchie generazioni, ma ha bisogno dell’input creativo che parte proprio dai giovani”, commenta Maurizio Molinari, responsabile dell’Ufficio a Milano del Parlamento europeo e responsabile media del Parlamento europeo in Italia.

Tra giochi e quiz, seguendo il classico format delle Assemblee d’Istituto ScuolaZoo, diversi ospiti incontreranno gli studenti e ognuno di loro racconterà la propria visione d’Europa. Dopo un video saluto del sindaco Milano Beppe Sala, a prendere la parola saranno gli eurodeputati eletti nella circoscrizione nord-ovest: Brando Benifei – S&D, PD; Silvia Sardone – ID, Lega; Eleonora Evi – Verdi; Carlo Fidanza – ECR, FdI; Tiziana Beghin – NI, M5S.

Interverranno anche i volontari della piattaforma insieme-per.eu Chaima Akroum e Pietro Valetto, il capo della Rappresentanza a Milano della Commissione europea Massimo Gaudina e la referente Europe Direct Lombardia Paola Ravelli. L’evento si concluderà con un monologo del comico Luca Ravenna.