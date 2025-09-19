I membri della Commissione rinnovano l’impegno dell’UE a favore del multilateralismo all’80a Assemblea generale delle Nazioni Unite

Dal 21 al 26 settembre una delegazione di alto livello dell’Unione europea si recherà a New York per prendere parte all’80a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA). L’80° anniversario delle Nazioni Unite rappresenta l’occasione opportuna per rinnovare l’impegno collettivo a favore della cooperazione globale e per plasmare un’ONU che sia pronta per il futuro. L’UE e gli Stati membri si uniranno alla comunità internazionale per inviare un chiaro messaggio di fermo sostegno al multilateralismo, con l’ONU al centro. Durante la settimana l’impegno dell’UE si concentrerà sull’approfondimento dei partenariati tra le regioni, sulla mobilitazione di azioni collettive per la pace e la sicurezza, sulla promozione dello sviluppo sostenibile e sulla difesa dell’universalità dei diritti umani.

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l’Alta rappresentante/Vicepresidente Kaja Kallas e il Presidente del Consiglio europeo António Costa ospiteranno o parteciperanno a eventi e incontri con leader da tutto il mondo.