Foto tratta da Pixabay
Europa

I membri della Commissione rinnovano l’impegno dell’UE a favore del multilateralismo all’80a Assemblea generale delle Nazioni Unite

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 19 Settembre 2025
1 minuto di lettura

Dal 21 al 26 settembre una delegazione di alto livello dell’Unione europea si recherà a New York per prendere parte all’80a sessione dell’Assemblea generale delle Nazioni Unite (UNGA). L’80° anniversario delle Nazioni Unite rappresenta l’occasione opportuna per rinnovare l’impegno collettivo a favore della cooperazione globale e per plasmare un’ONU che sia pronta per il futuro. L’UE e gli Stati membri si uniranno alla comunità internazionale per inviare un chiaro messaggio di fermo sostegno al multilateralismo, con l’ONU al centro. Durante la settimana l’impegno dell’UE si concentrerà sull’approfondimento dei partenariati tra le regioni, sulla mobilitazione di azioni collettive per la pace e la sicurezza, sulla promozione dello sviluppo sostenibile e sulla difesa dell’universalità dei diritti umani.

La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, l’Alta rappresentante/Vicepresidente Kaja Kallas e il Presidente del Consiglio europeo António Costa ospiteranno o parteciperanno a eventi e incontri con leader da tutto il mondo.

Tag
Foto di La redazione La redazione Invia un'email 19 Settembre 2025
1 minuto di lettura
Mostra altro
Foto di La redazione

La redazione

Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà in continua crescita come la nostra.

Articoli Correlati

Il Commissario Micallef ospita un dialogo con i giovani sulle politiche relative al bullismo online

16 Settembre 2025

Coldiretti si sente beffata da von per Leyen

16 Settembre 2025

La Commissione annuncia i vincitori del premio europeo per l’insegnamento innovativo 2025

15 Settembre 2025

Verso un più solido quadro di sicurezza energetica dell’UE

15 Settembre 2025
Pulsante per tornare all'inizio