I tram e gli autobus a Genova, Mestre, Milano e Torino si vestono di Europa per l’ambiente e per la lotta ai cambiamenti climatici

In preparazione alla Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (COP26) che si terrà a novembre a Glasgow, la Rappresentanza a Milano della Commissione europea lancia nel mese di ottobre una campagna per la sensibilizzazione al Green Deal europeo, nel quadro del piano straordinario di ripresa Next Generation EU, sui mezzi pubblici di trasporto cittadino a Genova, Mestre, Milano e Torino .

Quattro delle più popolose città del Nord Italia faranno circolare tram e autobus vestiti di Europa per accompagnare i cittadini verso la transizione verde, una delle priorità dell’agenda politica europea diventata impegno tangibile grazie al Green Deal. L’iniziativa è un’azione per non perdere di vista l’urgenza della tutela dell’ambiente e della lotta ai cambiamenti climatici per il presente e il futuro delle nuove generazioni.

Per questo con il Next Generation EU, finalizzato alla ripresa economica post-COVID-19, la Commissione europea concretizza lo sforzo per un’Europa più verde e sostenibile, indirizzando almeno il 30% degli 800 miliardi del piano al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali che rientrano nel Green Deal.

La campagna sui mezzi pubblici di trasporto verrà promossa nelle quattro città nel periodo a cavallo con gli eventi più significativi legati alla COP26, in particolare la Pre-COP26 dal 28 settembre al 2 ottobre e Youth4Climate dal 28 al 30 settembre a Milano, nelle seguenti date:

Genova: dal 29 settembre 2021 al 12 ottobre 2021

Mestre: dal 04 ottobre 2021 al 31 ottobre 2021

Milano: dal 04 ottobre 2021 al 31 ottobre 2021

Torino: dal 13 ottobre 2021 al 26 ottobre 2021

Fonte: Commissione europea