Il 12 giugno entra in vigore il patto sulla migrazione e l’asilo

Il 12 giugno 2026, il patto sulla migrazione e l’asilo inizierà entra in vigore in tutti gli Stati membri dell’UE. Adottato nel maggio 2024, il patto sancisce la revisione del quadro dell’UE in materia di migrazione e asilo e costituisce ora il fulcro del nuovo approccio dell’UE in materia di migrazione. Per la prima volta l’UE dispone di un quadro globale in materia di migrazione e asilo, con una forte protezione delle frontiere esterne, norme eque e rigorose in materia di asilo e un equilibrio tra solidarietà e responsabilità.

Tra gli elementi fondamentali del patto sulla migrazione e l’asilo figurano la sicurezza delle frontiere esterne, procedure di asilo solide ed eque, norme a livello dell’UE per le condizioni di accoglienza, un giusto equilibrio tra solidarietà e responsabilità e solide garanzie per garantire il rispetto dei diritti fondamentali.