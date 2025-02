Il Commissario Brunner in Spagna e in Italia per discutere di affari interni e priorità in materia di migrazione

Questa settimana Magnus Brunner, Commissario per gli Affari interni e la migrazione, sarà in Spagna e in Italia per una serie di riunioni bilaterali con le autorità nazionali, incentrati sulla sicurezza interna, sulla migrazione e sulla gestione delle frontiere.

Martedì il commissario Brunner si recherà in Italia, dove incontrerà la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani, il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e la Ministra del Lavoro e delle politiche sociali Marina Elvira Calderone. In programma uno scambio di punti di vista sulla prossima strategia di sicurezza interna, sul nuovo approccio comune in materia di rimpatri, sulla cooperazione con i paesi partner in materia di gestione della migrazione e sull’attuazione del patto sulla migrazione e l’asilo. In Italia il Commissario visiterà anche l’Agenzia nazionale per la cibersicurezza.