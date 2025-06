Il Commissario Jørgensen a Parigi per portare avanti i lavori dell’UE in materia di energia e alloggi a prezzi accessibili

Dan Jørgensen, Commissario per l’Energia e l’edilizia abitativa, si è recato a Parigi per discutere degli sforzi dell’UE volti a ridurre i prezzi dell’energia, accelerando allo stesso tempo la transizione all’energia pulita, e per affrontare la crisi abitativa. Il Commissario ha tenuto un incontro bilaterale con il Ministro francese dell’Industria e dell’energia, Marc Ferracci, e la Presidente della Commissione francese di regolamentazione dell’energia (CRE), Emmanuelle Wargon. Per completare l’Unione dell’energia è fondamentale progredire verso un sistema energetico europeo più decarbonizzato e interconnesso.

La Commissione si sta adoperando per presentare il primo piano europeo per alloggi a prezzi accessibili volto ad aiutare i paesi, le regioni e le città dell’UE ad aumentare l’offerta di alloggi sostenibili e a prezzi accessibili e a migliorare l’accesso all’alloggio per le persone bisognose ed è impegnata in un processo di consultazione inclusivo con le autorità a tutti i livelli e le parti interessate in vista della presentazione del piano l’anno prossimo.