Il Commissario Kadis in Italia per incontrare rappresentanti delle città costiere

Il Commissario Costas Kadis sarà in visita ufficiale in Italia per due giorni, dal 13 al 15 marzo. La visita rientra negli sforzi della Commissione volti a istituire un dialogo con le comunità costiere e le parti interessate prima dell’adozione del patto europeo per gli oceani prevista a giugno, a sottolineare l’importanza di questa iniziativa faro. Kadis, tra i vari appuntamenti, incontrerà appresentanti del settore della pesca italiano, per vagliare le sfide e le opportunità del settore e il Direttore generale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO). Prevista anche una visita all’Università Politecnica delle Marche.