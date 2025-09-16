Il Commissario Micallef ospita un dialogo con i giovani sulle politiche relative al bullismo online

Glenn Micallef, Commissario per l’Equità intergenerazionale, i giovani, la cultura e lo sport, incontrerà mercoledì 17 settembre 14 giovani europei a Bruxelles per uno scambio di opinioni in vista dell’adozione del piano d’azione della Commissione europea contro il bullismo online. Durante l’incontro si discuterà del modo in cui le politiche e i programmi dell’UE possono proteggere meglio i giovani.

Il piano d’azione sosterrà gli Stati membri, con particolare attenzione ai minori e ai giovani, che sono particolarmente colpiti da questo problema. I numeri continuano a destare preoccupazione: circa 1 adolescente su 6 ha subito bullismo online e 1 su 8 ammette di parteciparvi.