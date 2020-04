Il Fondo di recupero potrebbe essere finanziato dall’UE con obbligazioni

L’UE potrebbe finanziare un fondo di recupero del valore di 1,5 trilioni di euro con obbligazioni garantite dagli Stati membri. A comunicarlo il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis in un’intervista al quotidiano tedesco Handelsblatt, ma non è chiaro se tali obbligazioni si riferiscano ai cosiddetti Coronabond, che stanno perseguendo diversi Stati membri, in particolare Italia e Spagna, poiché la “Commissione europea non propone Coronabond”.

Il presidente dell’Eurogruppo e ministro delle finanze portoghese Mário Centeno hanno accennato, dopo la riunione dell’Eurogruppo, che gli eurobond temporanei per Coronavirus potrebbero far parte delle discussioni imminenti. In particolare, i Coronabonds potrebbero far parte del fondo di recupero, la cui applicazione pratica potrebbe prevedere “strumenti finanziari innovativi, coerenti con i trattati dell’UE”.

Nella sua intervista, Dombrovskis ha anche affermato che questa volta l’economia europea potrebbe collassare più fortemente rispetto al 2009 a causa della crisi senza precedenti di Covid-19, sottolineando, tuttavia, che l’UE sta dimostrando la sua capacità di agire in tempi di crisi.

Il 23 aprile si svolgerà un vertice virtuale dell’UE in cui leader dell’UE dovranno discutere delle conseguenze della crisi del Coronavirus e del pacchetto di salvataggio dell’Eurogruppo concordato il 9 aprile.

Insieme alla creazione del Fondo di recupero, i ministri delle finanze dell’Eurogruppo hanno dato il via libera a un pacchetto di misure che comprende tre reti di sicurezza: l’uso delle linee di credito (ESM) dei meccanismi dei meccanismi di stabilità (ECCL) per gli Stati membri, il meccanismo SURE da 100 miliardi di euro recentemente lanciato dalla Commissione per i lavoratori e la capacità di prestito rafforzata della Banca europea per gli investimenti (BEI) per le imprese e le PMI particolari.