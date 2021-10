Il futuro dell’Europa ai microfoni di Radioimmaginaria

Dal 25 al 30 ottobre il team di Radioimmaginaria viaggerà con la sua “ApeRadio”, un’Ape Piaggio del 1970 alimentata a biometano e adibita a studio radiofonico tra le città di Levanto (SP), Sarzana (SP), Berceto (PR) e Novellara (RE) per parlare con gli studenti del futuro dell’Unione europea, su iniziativa dell’Ufficio del Parlamento europeo a Milano e della Rappresentanza a Milano della Commissione europea.

Parteciperanno al progetto le scuole medie di Levanto (25 ottobre), l’Istituto Parentucelli – Arzelà di Sarzana (26 ottobre), le scuole medie di Berceto (29 ottobre) e l’Istituto Carrara di Novellara (30 ottobre).

A partire dalle ore 8:00, l’ApeRadio sosterà nei cortili delle scuole coinvolte per dare il via al progetto insieme agli studenti. Dopo una breve introduzione all’iniziativa alle ore 10:00, si terrà una riunione di redazione per discutere insieme i contenuti e la pianificazione della puntata, che andrà poi in diretta subito dopo sul portale di Radioimmaginaria. Al termine della giornata, gli studenti raccoglieranno le loro idee in un documento che verrà caricato sulla piattaforma della Conferenza sul futuro dell’Europa.

Quattro tappe, dunque, e quattro temi: ambiente a Levanto, diritti civili a Berceto, migrazione a Sarzana, scuola ed Erasmus+ a Novellara. Gli appuntamenti radiofonici verranno organizzati e condotti dagli studenti, che saranno i protagonisti di un dibattito sui temi più importanti dell’agenda europea, proprio sul modello della Conferenza sul futuro dell’Europa. Dallo scorso aprile, infatti, i cittadini europei sono chiamati a condividere sul portale della Conferenza idee che possano migliorare la loro vita all’interno dell’Unione.

Il Parlamento e la Commissione europea pongono così al centro la voce delle ragazze e dei ragazzi che rappresentano la Next Generation e che si mettono in gioco per il presente e il futuro dell’Europa.

Sarà possibile rimanere aggiornati sull’iniziativa seguendo l’hashtag #OltrApeEU sui canali social del Parlamento europeo in Italia (@pe_italia) e della Rappresentanza in Italia della Commissione europea (@europainitalia).

Fonte: Commissione europea