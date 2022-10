Il Vicepresidente esecutivo Timmermans in Marocco per firmare il primo partenariato verde

Il 18 e 19 ottobre Frans Timmermans, Vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, si recherà a Rabat (Marocco) per firmare il partenariato verde per l’energia, il clima e l’ambiente tra l’Unione europea e il Regno del Marocco. L’intenzione di istituire questo partenariato è stata annunciata comunemente nel giugno 2021 per rafforzare la cooperazione tra i partner nella lotta contro i cambiamenti climatici e collaborare per far progredire la transizione energetica, proteggere l’ambiente e promuovere l’economia verde. Dopo l’Alleanza verde con il Giappone, annunciata durante il vertice UE-Giappone del maggio 2021, il partenariato verde con il Regno del Marocco è il primo partenariato firmato nell’ambito del Green Deal. Prima della cerimonia della firma, il Vicepresidente esecutivo incontrerà bilateralmente il Capo del governo Aziz Akhannouch e il Ministro degli Esteri Nasser Bourita. Tale riunione sarà seguita da una riunione congiunta con Leila Benali, Ministra della Transizione energetica e dello sviluppo sostenibile, con Ryad Mezzour, Ministro dell’Industria e del commercio, Nadia Fettah, Ministra dell’economia e delle finanze, e Mohamed Sadiki, Ministro dell’agricoltura, della pesca marittima, dello sviluppo rurale e delle acque e delle foreste. Dopo un pranzo formale, il Vicepresidente esecutivo incontrerà bilateralmente la Ministra Benali. Nel pomeriggio il Commissario visiterà la linea di tram che collega Rabat e Salé, per poi incontrare rappresentanti del settore privato, con cui parlerà della transizione verde e del percorso verso la decarbonizzazione. Mercoledì il Vicepresidente esecutivo Timmermans sarà a Casablanca per avviare un dialogo con i cittadini sull’azione per il clima alla presenza di un gruppo di liceali, studenti e giovani professionisti.