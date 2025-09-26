La Commissione accoglie con favore l’accordo politico su un ruolo rafforzato di Europol nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani

La Commissione europea accoglie con favore l’accordo politico provvisorio raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio per rafforzare il ruolo di Europol e la cooperazione tra agenzie nella lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani. Tale regolamento era stato proposto dalla Commissione nel novembre 2023.

Europol svolge un ruolo fondamentale nel sostenere le autorità giudiziarie e di contrasto degli Stati membri nei loro sforzi volti a smantellare i modelli di attività dei trafficanti e le reti criminali transnazionali. Le nuove norme forniranno a Europol migliori strumenti per sostenere le autorità di contrasto nazionali, grazie al rafforzamento del Centro europeo contro il traffico di migranti, a una migliore condivisione delle informazioni e risorse finanziarie e a risorse umane supplementari.

Il regolamento deve ora essere formalmente adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio prima della sua entrata in vigore, che avverrà 20 giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’UE.