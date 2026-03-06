La Commissione annuncia 60 milioni di euro nell’ambito di Europa creativa per promuovere la cooperazione nei settori culturali e creativi

La Commissione europea ha pubblicato l’invito 2026 a presentare progetti di cooperazione europea nell’ambito di Europa creativa, il programma faro dell’UE dedicato ai settori culturali e creativi. Con una dotazione di 60 milioni di euro, l’invito sosterrà circa 150 progetti che realizzeranno un’ampia gamma di attività culturali e creative, promuovendo tra l’altro la cooperazione transfrontaliera, lo sviluppo delle capacità, il talento artistico e le pratiche innovative. I progetti coinvolgeranno artisti e organizzazioni attivi in tutti i settori della sezione Cultura di Europa creativa, tra cui teatro, danza, musica, patrimonio culturale, architettura, letteratura, design e moda.

I candidati provenienti dai paesi che partecipano al programma Europa creativa avranno tempo fino al 5 maggio 2026 per presentare le loro proposte.