Foto tratta da Pixabay
Europa

La Commissione annuncia 60 milioni di euro nell’ambito di Europa creativa per promuovere la cooperazione nei settori culturali e creativi

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 6 Marzo 2026
Meno di un minuto

La Commissione europea ha pubblicato l’invito 2026 a presentare progetti di cooperazione europea nell’ambito di Europa creativa, il programma faro dell’UE dedicato ai settori culturali e creativi. Con una dotazione di 60 milioni di euro, l’invito sosterrà circa 150 progetti che realizzeranno un’ampia gamma di attività culturali e creative, promuovendo tra l’altro la cooperazione transfrontaliera, lo sviluppo delle capacità, il talento artistico e le pratiche innovative. I progetti coinvolgeranno artisti e organizzazioni attivi in tutti i settori della sezione Cultura di Europa creativa, tra cui teatro, danza, musica, patrimonio culturale, architettura, letteratura, design e moda.

I candidati provenienti dai paesi che partecipano al programma Europa creativa avranno tempo fino al 5 maggio 2026 per presentare le loro proposte.

Tag
Foto di La redazione La redazione Invia un'email 6 Marzo 2026
Meno di un minuto
Mostra altro
Foto di La redazione

La redazione

Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà in continua crescita come la nostra.

Articoli Correlati

La Commissione propone un atto legislativo sull’accelerazione industriale per rafforzare l’industria e creare posti di lavoro in Europa

4 Marzo 2026

La Corte dei conti della Ue sollecita innovazione nell’agricoltura europea

3 Marzo 2026

La Commissione presenta una nuova agenda antiterrorismo e una proposta di norme a livello dell’UE contro il traffico illecito di armi da fuoco

26 Febbraio 2026

Dichiarazione congiunta della Presidente della Commissione europea, del Presidente del Consiglio europeo e della Presidente del Parlamento europeo in occasione del quarto anniversario dell’invasione russa dell’Ucraina

25 Febbraio 2026
Pulsante per tornare all'inizio