Foto tratta da Pixabay
Europa

La Commissione annuncia i vincitori del premio europeo per l’insegnamento innovativo 2025

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 15 Settembre 2025
1 minuto di lettura

La Commissione ha annunciato i vincitori del premio europeo per l’insegnamento innovativo 2025. 117 insegnanti e scuole di più di 30 paesi, all’interno e all’esterno dell’UE, sono stati premiati per i loro progetti sostenuti da Erasmus+.

Con questo premio, la Commissione europea riconosce gli educatori che utilizzano approcci di insegnamento e apprendimento innovativi, interattivi e inclusivi, aprendo così la strada a un futuro migliore per le prossime generazioni.

I destinatari del premio sono insegnanti e scuole che si sono distinti nella promozione della cittadinanza attiva, dimostrando come preparano discenti di tutte le età alle competenze necessarie per partecipare attivamente alla vita pubblica e promuovono valori dell’UE quali la libertà, la solidarietà e l’inclusione.

I vincitori avranno l’occasione di condividere le migliori pratiche con un pubblico più ampio durante l’evento dedicato al “Premio europeo per l’insegnamento innovativo 2025”, che si svolgerà dall’8 al 9 dicembre a Bruxelles e online. I progetti vincitori saranno presentati su diverse piattaforme: il sito web del premio europeo per l’insegnamento innovativo, i canali sociali Erasmus+, il portale dello spazio europeo dell’istruzione e la piattaforma europea per l’istruzione scolastica.

Tag
Foto di La redazione La redazione Invia un'email 15 Settembre 2025
1 minuto di lettura
Mostra altro
Foto di La redazione

La redazione

Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà in continua crescita come la nostra.

Articoli Correlati

Verso un più solido quadro di sicurezza energetica dell’UE

15 Settembre 2025

La Ue avvia la ratifica dell’accordo di libero commercio col Sud America

10 Settembre 2025

L’accordo sui dazi tra UE e USA è un suicidio per l’Europa

9 Settembre 2025

La Commissione avvia una consultazione per elaborare orientamenti e un codice di buone pratiche su sistemi di IA trasparenti

4 Settembre 2025
Pulsante per tornare all'inizio