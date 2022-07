La Commissione approva il regime italiano da 104 milioni di euro a sostegno delle imprese colpite dalla pandemia di coronavirus

La Commissione Europea ha approvato uno regime italiano da 104 milioni di euro a sostegno delle imprese colpite dalla pandemia di coronavirus. Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo degli aiuti di Stato. La misura è aperta alle imprese di ogni dimensione attive in determinati settori, come il turismo, la ristorazione o le attività ricreative. Nell’ambito del regime, l’aiuto assume la forma di un’esenzione dal pagamento di alcuni contributi aggiuntivi dovuti per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2022. Il regime mira a sostenere i datori di lavoro colpiti dalla pandemia di coronavirus e le restrizioni in vigore durante il pertinente periodo, che ha visto la sospensione o la riduzione delle loro attività. La Commissione ha riscontrato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l’aiuto non supererà i 2,3 milioni di euro per beneficiario ed è stato concesso prima del 30 giugno 2022. La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro.

Fonte; Commissione europea