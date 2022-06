La Commissione approva un regime italiano da 33,6 milioni di € a sostegno delle imprese di alcune regioni colpite dalla pandemia di coronavirus

La Commissione europea ha approvato un regime italiano da 33,6 milioni di € a sostegno delle imprese attive nelle regioni colpite dai terremoti del 2016 e del 2017 nel contesto della pandemia di coronavirus. Il regime è stato approvato nell’ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato.

Il regime sarà accessibile alle imprese di tutte le dimensioni che hanno realizzato investimenti produttivi nei 140 comuni delle regioni di Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo nel periodo compreso tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2021.

Obiettivo della misura è far fronte al fabbisogno di liquidità dei beneficiari ammissibili stimolando gli investimenti nelle zone interessate e aiutare tali imprese a proseguire le loro attività durante e dopo la pandemia. Nell’ambito del regime, il sostegno pubblico assumerà la forma di un credito d’imposta.

La Commissione ha constatato che il regime italiano è in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. In particolare, l’aiuto i) non supererà i 2,3 milioni di € per beneficiario; e ii) sarà concesso entro il 30 giugno 2022.

La Commissione ha concluso che la misura è necessaria, adeguata e proporzionata per porre rimedio al grave turbamento dell’economia di uno Stato membro, in linea con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE e con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo. Su queste basi la Commissione ha approvato le misure in conformità delle norme dell’Unione sugli aiuti di Stato.

Fonte: Commissione europea