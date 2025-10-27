La Commissione autorizza l’acquisizione di CPK da parte di Ferrero

La Commissione europea ha approvato, a norma del regolamento UE sulle concentrazioni, l’acquisizione del controllo esclusivo di CPK SAS Francia da parte del gruppo Ferrero Lussemburgo.

L’operazione riguarda principalmente la produzione e la vendita di prodotti di confetteria al cioccolato, prodotti a base di zuccheri e creme dolci spalmabili.

La Commissione ha concluso che l’operazione notificata non avrebbe generato problemi di concorrenza, dato il suo impatto limitato sui mercati in cui operano le imprese. Sulla base di un’indagine di mercato, la Commissione ha constatato che le società non sono percepite come concorrenti strette e sono condizionate da diversi concorrenti credibili, tra cui prodotti recanti il proprio marchio commerciale, in tutti i mercati rilevanti. La Commissione ha inoltre valutato i legami di conglomerato derivanti dall’operazione e ha constatato che l’operazione notificata non avrebbe ridotto in modo significativo la concorrenza né aumentato il potere contrattuale di Ferrero nei confronti dei dettaglianti. L’operazione notificata è stata esaminata nell’ambito della normale procedura di esame della concentrazione.