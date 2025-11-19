La Commissione avanza verso lo “spazio Schengen militare” e la trasformazione dell’industria della difesa

Per facilitare una circolazione più rapida e agevole di truppe, attrezzature e mezzi militari in tutta Europa, la Commissione europea e l’Alta rappresentante intensificano la prontezza alla difesa, concentrandosi sulla preparazione, con un pacchetto sulla mobilità militare consistente in un nuovo regolamento sulla mobilità militare e una comunicazione congiunta. La Commissione mira inoltre a promuovere l’innovazione dirompente nel settore militare e a rafforzare l’industria europea della difesa con una tabella di marcia dell’UE per la trasformazione dell’industria della difesa.

Con la creazione di uno spazio di mobilità militare a livello dell’UE entro il 2027, il pacchetto sulla mobilità militare avvicina l’UE all’idea di uno “spazio Schengen militare”, rendendo più rapido, sicuro e coordinato lo spostamento di truppe e attrezzature militari in tutta Europa.