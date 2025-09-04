Immagine tratta da Pixabay
Europa

La Commissione avvia una consultazione per elaborare orientamenti e un codice di buone pratiche su sistemi di IA trasparenti

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 4 Settembre 2025
1 minuto di lettura

La Commissione europea aiuterà i deployer e i fornitori di sistemi di intelligenza artificiale (IA) generativa a rilevare ed etichettare i contenuti generati o manipolati dall’IA. Ciò contribuirà a garantire che gli utenti siano informati quando interagiscono con un sistema di IA. A tal fine la Commissione ha avviato una consultazione per elaborare orientamenti e un codice di buone pratiche sugli obblighi di trasparenza in materia di IA, sulla base delle disposizioni del regolamento sull’intelligenza artificiale.

Il regolamento sull’IA obbliga i deployer e i fornitori di IA generativa a informare le persone quando interagiscono con un sistema di IA o sono esposte a sistemi di riconoscimento delle emozioni o di categorizzazione biometrica e a contenuti generati o manipolati da un sistema di IA.

La Commissione invita i fornitori e i deployer di modelli e sistemi di IA interattivi e generativi e di sistemi di categorizzazione biometrica e di riconoscimento delle emozioni, le organizzazioni del settore pubblico e privato, gli esperti del mondo accademico e della ricerca, i rappresentanti della società civile, le autorità di controllo e i cittadini a condividere le loro opinioni entro il 2 ottobre 2025.

La consultazione è accompagnata da un invito a manifestare interesse aperto fino al 2 ottobre, affinché le parti interessate partecipino all’elaborazione del codice di buone pratiche.

Il regolamento sull’IA, entrato in vigore il 1° agosto 2024, promuoverà lo sviluppo e la diffusione dell’IA nell’UE in obblighi di trasparenza si applicheranno a decorrere dal 2 agosto 2026.

Tag
Foto di La redazione La redazione Invia un'email 4 Settembre 2025
1 minuto di lettura
Mostra altro
Foto di La redazione

La redazione

Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà in continua crescita come la nostra.

Articoli Correlati

La Commissione propone l’adozione di accordi con il Mercosur e il Mexico

4 Settembre 2025

L’ultimo sondaggio Eurobarometro rivela che i giovani europei sono tra i più forti sostenitori dell’allargamento dell’UE

2 Settembre 2025

Bruxelles troppo green, il Qatar potrebbe sospendere le forniture di gas

11 Agosto 2025

La Commissione eroga quasi 43 miliardi di euro a cinque Stati membri

9 Agosto 2025
Pulsante per tornare all'inizio