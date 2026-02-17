Europa
La Commissione avvia un’indagine su Shein a norma del regolamento sui servizi digitali
La Commissione europea ha avviato un procedimento formale nei confronti di Shein, a norma del regolamento sui servizi digitali, in relazione alla sua progettazione che crea dipendenza, alla mancanza di trasparenza dei sistemi di raccomandazione e alla vendita di prodotti illegali, compreso materiale pedopornografico.
La Commissione procederà ora, in via prioritaria, a un’indagine approfondita. L’avvio del procedimento formale non pregiudica l’esito.