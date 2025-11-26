Foto tratta da Pixabay
Europa

La Commissione chiede a Shein di fornire informazioni sulla vendita di prodotti illegali a norma del regolamento sui servizi digitali

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 26 Novembre 2025
1 minuto di lettura

La Commissione europea ha inviato una richiesta di informazioni a Shein a norma del regolamento sui servizi digitali, a seguito di indicazioni preliminari secondo cui si starebbero offrendo sul mercato articoli illegali, come armi e bambole sessuali con sembianze infantili. A seguito della vendita di prodotti illegali in Francia e di diverse relazioni pubbliche, la Commissione sospetta che il sistema di Shein possa rappresentare un rischio sistemico per i consumatori in tutta l’Unione europea.

La Commissione chiede ora formalmente alla piattaforma di fornire informazioni dettagliate e documenti interni sul modo in cui garantisce che i minori non siano esposti a contenuti inadeguati all’età, in particolare attraverso misure di garanzia dell’età, e sul modo in cui impedisce la circolazione di prodotti illegali sulla sua piattaforma. La Commissione sta inoltre indagando sull’efficacia di tali misure di mitigazione adottate da Shein.

Il regolamento sui servizi digitali impone alle piattaforme online di dimensioni molto grandi come Shein, di valutare e attenuare adeguatamente i rischi sistemici, quali i rischi per i minori o la diffusione di contenuti illegali, che possono derivare dai loro sistemi e dalla progettazione o dal funzionamento dei loro servizi.

Questa è la terza richiesta di informazioni che la Commissione invia a Shein.

Tag
Foto di La redazione La redazione Invia un'email 26 Novembre 2025
1 minuto di lettura
Mostra altro
Foto di La redazione

La redazione

Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà in continua crescita come la nostra.

Articoli Correlati

La Ue attiva lo scudo contro la disinformazione sul web, lo dirigerà il commissario McGrath

26 Novembre 2025

La Commissione vara lo strumento di segnalazione (whistleblower tool) per il regolamento sull’IA

24 Novembre 2025

La Commissione avvia indagini di mercato sui servizi di cloud computing a norma del regolamento sui mercati digitali

19 Novembre 2025

La Commissione avanza verso lo “spazio Schengen militare” e la trasformazione dell’industria della difesa

19 Novembre 2025
Pulsante per tornare all'inizio