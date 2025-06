La Commissione chiede pareri su un modello europeo per i conti di risparmio e di investimento

La Commissione europea invita i cittadini e le parti interessate a contribuire all’elaborazione di un modello europeo per i conti di risparmio e di investimento. L’iniziativa, che fa parte della strategia dell’Unione dei risparmi e degli investimenti, mira ad agevolare la partecipazione dei cittadini ai mercati dei capitali, aumentando i rendimenti dei loro risparmi e incrementando al contempo i finanziamenti a disposizione delle imprese dell’Unione europea per aiutarle a crescere, innovare e creare posti di lavoro.

L’invito della Commissione è teso a raccogliere contributi sulle buone pratiche per fare dei conti di risparmio e di investimento un punto di accesso conveniente ai mercati dei capitali per gli investitori non professionali, tenendo in considerazione anche il trattamento fiscale di tali conti.

Agevolare l’accesso facile e a basso costo dei cittadini dell’UE a diverse opportunità di investimento è essenziale per incoraggiarli a investire nei mercati dei capitali. I conti di risparmio e di investimento potrebbero offrire maggiori e migliori occasioni di risparmiare e creare ricchezza per eventi importanti, come il pensionamento, l’acquisto di una casa o il finanziamento dell’istruzione dei figli. Questi conti consentono alle persone fisiche di detenere strumenti del mercato dei capitali quali azioni di società quotate, obbligazioni e quote di fondi di investimento in modo facilmente utilizzabile e accessibile e possono beneficiare di incentivi fiscali o procedure fiscali semplici.

La Commissione invita i cittadini e le parti interessate dell’UE, tra cui la società civile, le associazioni dei consumatori, le parti sociali, le imprese, i partecipanti ai mercati finanziari e le autorità degli Stati membri, a presentare le loro opinioni sul portale Dì la tua. L’invito a presentare contributi sarà aperto per quattro settimane. I contributi saranno presi in considerazione dalla Commissione in sede di elaborazione della raccomandazione relativa all’istituzione di conti di risparmio e di investimento, prevista per il terzo trimestre del 2025.