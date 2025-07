La Commissione chiede riscontri sulla legge europea a favore dell’innovazione per aiutare gli innovatori ad accedere ai mercati e ad espandersi

La Commissione europea ha pubblicato un invito a presentare contributi e una consultazione pubblica, invitando tutte le parti interessate a contribuire alla futura legge europea a favore dell’innovazione, un obiettivo fondamentale della strategia dell’UE su start-up e scale-up. La legge faciliterà l’immissione sul mercato di idee innovative in tutti i settori. Affronterà le sfide nella commercializzazione dei risultati della ricerca, rafforzerà la collaborazione tra l’industria e il mondo accademico e migliorerà l’accesso delle imprese innovative ai mercati, alla finanza, ai talenti e alle infrastrutture. Genererà inoltre un ambiente normativo, strategico e di investimento più favorevole all’innovazione in tutta l’UE, dando agli innovatori europei gli strumenti per crescere, espandersi e competere.

La legge europea a favore dell’innovazione è una delle iniziative faro nell’ambito della strategia dell’UE su start-up e scale-up, adottata nel maggio 2025.

L’invito a presentare contributi e la consultazione pubblica sono aperti fino al 3 ottobre 2025 sul portale della Commissione “Di’ la tua“.