La Commissione e il Gruppo BEI istituiscono una nuova piattaforma di investimento paneuropea per alloggi sostenibili a prezzi accessibili

La Commissione europea e il Gruppo Banca europea per gli investimenti (BEI) collaborano con banche di promozione nazionali europee e istituzioni finanziarie internazionali per sviluppare nuove opportunità di finanziamento per alloggi sostenibili a prezzi accessibili in tutta Europa.

Al Forum del Gruppo BEI tenutosi a Lussemburgo, il Commissario per l’Energia e l’edilizia abitativa, Dan Jørgensen, e la Presidente del Gruppo BEI, Nadia Calviño, hanno sottolineato l’importanza di affrontare una delle preoccupazioni più urgenti dei cittadini e dei governi dell’Unione europea sostenendo una spinta paneuropea che riunisca attori locali e nazionali, pubblici e privati allo scopo di catalizzare finanziamenti e azioni urgenti nell’ambito del prossimo piano europeo per alloggi a prezzi accessibili della Commissione.

La BEI prevede investimenti per circa 10 miliardi di € nei prossimi due anni.

A seguito di un’ampia consultazione, insieme al Parlamento europeo, agli Stati membri, alle città, alle regioni e alle parti interessate, la Commissione pubblicherà il primo piano europeo per alloggi a prezzi accessibili. Il piano offrirà assistenza tecnica alle città e agli Stati membri e si concentrerà sugli investimenti e sulle competenze necessari. La Commissione elaborerà in particolare una strategia europea per l’edilizia abitativa volta a sostenere l’offerta di alloggi, istituirà una piattaforma di investimento paneuropea per alloggi sostenibili a prezzi accessibili, effettuerà un’analisi dell’impatto della speculazione abitativa, sosterrà gli Stati membri nel raddoppiare i previsti investimenti della politica di coesione in alloggi a prezzi accessibili, affronterà le questioni sistemiche relative agli affitti di alloggi a breve termine, presenterà proposte per affrontare l’uso inefficiente dell’attuale parco immobiliare e rivedrà le norme in materia di aiuti di Stato per consentire misure di sostegno all’edilizia abitativa, in particolare per l’efficienza energetica e l’edilizia sociale.