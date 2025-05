La Commissione e le autorità nazionali esortano SHEIN a rispettare la legislazione dell’UE in materia di tutela dei consumatori

A seguito di un’indagine coordinata a livello europeo, la rete di cooperazione per la tutela dei consumatori (CPC) delle autorità nazionali e la Commissione europea hanno notificato al mercato e rivenditore online SHEIN una serie di pratiche sulla sua piattaforma che violano il diritto dell’UE in materia di tutela dei consumatori. La rete ha ingiunto a SHEIN di allineare tali pratiche alla legislazione dell’UE.

La piattaforma, che è stata invitata a fornire ulteriori informazioni alla rete, resta oggetto di indagine riguardo a una vasta serie di pratiche che violano il diritto dell’UE e che i consumatori incontrano durante gli acquisti, tra cui sconti fittizi e pressioni indebite. La rete ha inoltre chiesto informazioni a SHEIN per valutarne la conformità ad ulteriori obblighi previsti dal diritto dell’UE in materia di tutela dei consumatori.

SHEIN dispone ora di un mese per rispondere alle conclusioni della rete e proporre impegni su come affrontare le questioni in materia di diritto dei consumatori individuate. A seconda della risposta, la rete CPC può avviare un dialogo con la società; qualora non venga data risposta alle preoccupazioni sollevate, le autorità nazionali possono adottare misure di esecuzione per garantire il rispetto delle norme. Ciò include la possibilità di imporre sanzioni sulla base del fatturato annuo di SHEIN negli Stati membri dell’Unione europea interessati.