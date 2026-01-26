Immagine tratta da Pixabay
Europa

La Commissione indaga su Grok e sui sistemi di raccomandazione di X ai sensi del regolamento sui servizi digitali

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 26 Gennaio 2026
1 minuto di lettura

La Commissione europea ha avviato una nuova indagine formale nei confronti di X ai sensi del regolamento sui servizi digitali (Digital Service Act – DSA). Parallelamente, la Commissione ha esteso l’indagine già in corso, avviata nel dicembre 2023, sulla conformità di X agli obblighi di gestione dei rischi legati ai suoi sistemi di raccomandazione.

La nuova indagine valuterà se l’azienda abbia adeguatamente individuato e mitigato i rischi associati all’integrazione delle funzionalità di Grok in X nell’Unione europea. Tali rischi includono la diffusione di contenuti illegali nell’UE, come immagini sessualmente esplicite manipolate, compresi contenuti che potrebbero configurare materiale pedopornografico.

Tali rischi sembrano essersi concretizzati, esponendo i cittadini dell’UE a gravi danni. Alla luce di ciò, la Commissione approfondirà ulteriormente la verifica del rispetto, da parte di X, degli obblighi previsti dal DSA.

Henna Virkkunen, Vicepresidente esecutiva per la Sovranità tecnologica, la sicurezza e la democrazia, ha dichiarato: “I deepfake sessuali che colpiscono donne e bambini sono una forma violenta e inaccettabile di degradazione. Con questa indagine stabiliremo se X abbia rispettato i propri obblighi giuridici ai sensi del DSA o se abbia trattato i diritti dei cittadini europei — comprese donne e bambini — come danni collaterali del proprio servizio.

Tag
Foto di La redazione La redazione Invia un'email 26 Gennaio 2026
1 minuto di lettura
Mostra altro
Foto di La redazione

La redazione

Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà in continua crescita come la nostra.

Articoli Correlati

Dichiarazione della Presidente von der Leyen in vista della Giornata internazionale della Memoria dell’Olocausto

26 Gennaio 2026

Realizzare l’unione politica e la difesa comune con chi ci sta

24 Gennaio 2026

La Commissione stanzia 160 milioni di euro a sostegno del settore agroalimentare dell’UE

22 Gennaio 2026

Per il Libano finanziamenti europei di oltre 110 milioni di dollari

20 Gennaio 2026
Pulsante per tornare all'inizio