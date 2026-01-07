Foto tratta da Pixabay
Europa

La Commissione invita i ministri dell’Agricoltura a discutere del futuro del settore e della sicurezza alimentare

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 7 Gennaio 2026
1 minuto di lettura

Il 7 gennaio, i Commissari Christophe Hansen, Maroš Šefčovič e Olivér Várhelyi hanno accolto a Bruxelles i ministri dell’Agricoltura dell’UE per discutere del futuro dell’agricoltura e della sicurezza alimentare in Europa, delineando al contempo le principali aspettative per l’azione dell’Unione nel 2026.

L’incontro è servito a fare il punto sulla situazione agricola e alimentare nell’UE a un anno dal lancio della visione per l’agricoltura e l’alimentazione. E’ stato inoltre l’occasione per riflettere congiuntamente sulle principali preoccupazioni recentemente espresse dagli agricoltori, avviando un dialogo sul solido quadro di bilancio concepito a sostegno degli obiettivi della PAC. Sono state evidenziate le diverse opportunità di finanziamento e le possibili sinergie a beneficio dell’agricoltura e delle aree rurali, nonché discusse le azioni già intraprese e le eventuali misure aggiuntive per rafforzare la competitività degli agricoltori europei.

La discussione ha riguardato anche le future decisioni sul bilancio a lungo termine e sul sistema delle entrate dell’UE, con l’obiettivo di garantire che l’agricoltura rimanga un settore prioritario nelle politiche europee. I ministri hanno preso parte a importanti deliberazioni, contribuendo a definire il percorso da seguire per il settore agricolo europeo.

Tag
Foto di La redazione La redazione Invia un'email 7 Gennaio 2026
1 minuto di lettura
Mostra altro
Foto di La redazione

La redazione

Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà in continua crescita come la nostra.

Articoli Correlati

Appello agli Stati della Ue per non declassare la tutela del lupo

7 Gennaio 2026

L’illusione Europea

23 Dicembre 2025

Record di finanziamenti UE nel 2026 per la promozione agroalimentare: la Commissione lancia una nuova campagna sui prodotti alimentari

18 Dicembre 2025

Dal 2026 la Ue farà pagare i costi ambientali della produzione di chip

18 Dicembre 2025
Pulsante per tornare all'inizio