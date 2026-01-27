Foto tratta da Pixabay
Europa

La Commissione istituisce una task force per rafforzare i controlli sulle importazioni in materia di sicurezza alimentare

Foto di La redazione La redazione Invia un'email 27 Gennaio 2026
1 minuto di lettura

La Commissione europea ha istituito una task force con l’obiettivo di mantenere e rafforzare la capacità dell’UE di garantire che le importazioni rispettino gli standard europei, sostenendo al contempo l’occupazione e la crescita dei produttori dell’Unione.

La task force si concentrerà in particolare sulla sicurezza degli alimenti e dei mangimi, sui residui di pesticidi e sulle azioni di monitoraggio coordinate a livello UE su specifiche categorie di prodotti importati. Riunendo le competenze della Commissione e degli Stati membri, contribuirà a un’ulteriore armonizzazione dei controlli sulle importazioni in tutta l’Unione, elaborando raccomandazioni per azioni congiunte e individuando i casi in cui saranno necessarie ulteriori misure amministrative o normative per rafforzare i controlli.

Le rigorose norme europee in materia di importazioni — che riguardano l’igiene degli alimenti e dei mangimi, la sicurezza dei consumatori e lo stato sanitario degli animali e delle piante — mirano a garantire che tutti i prodotti importati rispettino gli stessi elevati standard di quelli provenienti dal mercato interno.

Tag
Foto di La redazione La redazione Invia un'email 27 Gennaio 2026
1 minuto di lettura
Mostra altro
Foto di La redazione

La redazione

Essere sempre sul pezzo è una necessità fondamentale per chi fa informazione sul web nel terzo millennio. Noi del Patto Sociale abbiamo tentato di fare di questa necessità una virtù, lanciando un progetto ambizioso per una realtà in continua crescita come la nostra.

Articoli Correlati

Dopo il Sud America sotto con l’India: la Ue discute un trattato di libero scambio

27 Gennaio 2026

Dichiarazione della Presidente von der Leyen in vista della Giornata internazionale della Memoria dell’Olocausto

26 Gennaio 2026

La Commissione indaga su Grok e sui sistemi di raccomandazione di X ai sensi del regolamento sui servizi digitali

26 Gennaio 2026

Realizzare l’unione politica e la difesa comune con chi ci sta

24 Gennaio 2026
Vedi anche
Chiudi
Pulsante per tornare all'inizio