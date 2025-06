La Commissione limita l’uso di sostanze chimiche per proteggere la salute dei lavoratori

La Commissione ha limitato l’uso di due sostanze chimiche, la N, N-dimetilacetammide (DMAC) e l’1-etilpirrolidin-2-one (NEP) per proteggere i lavoratori che vi sono esposti.

La DMAC e il NEP sono solventi utilizzati in molti processi industriali, tra cui la produzione di sostanze chimiche, rivestimenti, detergenti e fibre. La DMAC è comunemente utilizzata nella fabbricazione di fibre sintetiche e vernici per fili elettrici, mentre il NEP è presente in prodotti come le soluzioni detergenti, i prodotti agrochimici e i materiali da costruzione. Entrambe le sostanze sono utilizzate anche nei laboratori.

Le nuove misure, adottate a norma del regolamento dell’UE per la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), fissano limiti di esposizione rigorosi sia per l’inalazione che per il contatto cutaneo, al fine di proteggere i lavoratori che manipolano tali sostanze.

L’ECHA aggiornerà le linee guida esistenti includendovi queste sostanze per sostenere l’attuazione di tali norme, aiutando così le imprese a comprenderle meglio e a rispettarle.