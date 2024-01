La Commissione ospita una conferenza internazionale in occasione Giornata internazionale di commemorazione delle vittime dell’Olocausto

Nell’ambito di una serie di impegni per celebrare la Giornata internazionale di commemorazione delle vittime dell’Olocausto (27 gennaio), la Commissione ospiterà martedì 23 gennaio la conferenza internazionale “Ricordare il passato. Plasmare il futuro”. La conferenza sarà aperta dal Vicepresidente Margaritis Schinas ed è organizzata dalla Commissione in collaborazione con la presidenza belga del Consiglio, la presidenza croata dell’Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto (IHRA) e importanti organizzazioni della società civile per il sostegno alla vita ebraica. Nel corso della conferenza il Vicepresidente Schinas annuncerà l’istituzione della “rete dei luoghi dell’Olocausto”, un’iniziativa faro della strategia dell’UE del 2021 sulla lotta contro l’antisemitismo e il sostegno alla vita ebraica.